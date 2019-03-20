Сексуальная эксплуатация со стороны ООНовцев – что стоит за новыми цифрами?

CA-NEWS (CA) - Согласно опубликованному сегодня докладу, количество заявлений о сексуальных посягательствах со стороны миротворцев и сотрудников ООН в 2018 году – по сравнению с предыдущим – выросло с 138 до 148. Это может означать, что на местах заработала система сбора и передачи данных, люди осознали серьезность проблемы, а пострадавшие с большим доверием делятся информацией, говорится на официальном сайте ООН.



Борьба с сексуальными преступлениями в рядах «голубых касок» и других подразделениях ООН – один из приоритетов Генерального секретаря. В предложенной им стратегии главное внимание уделяется поддержке пострадавших, а одним из основных принципов является абсолютная прозрачность. Именно поэтому в ООН регулярно публикуют – в открытом доступе – отчеты о результатах реализации стратегии.

По данным очередного доклада Генерального секретаря, при общем увеличении числа обвинений в сексуальной эксплуатации и сексуальных посягательствах количество жалоб в адрес миротворцев ООН сократилось: с 107 в 2016 году и 62 в 2017-м году до 54 – в прошлом. В то же время выросло число жалоб на сотрудников других учреждений ООН, а больше всего – на представителей партнеров ООН на местах. Это местные и международные организации, которые помогают оказывать гуманитарную помощь там, куда не могут попасть ооновцы. Количество обвинений в сексуальных преступлениях в адрес так называемых партнеров-исполнителей по сравнению с 2017 годом в прошлом году выросло в четыре раза: с 25 до 109.

Авторы доклада призывают рассматривать эти цифры в контексте принятых мер. Они могут быть следствием того, что люди осознали серьезность проблемы, а пострадавшие поверили в то, что их жалобы будут рассмотрены должным образом, а их интересы – защищены. Кроме того, сегодня гораздо лучше налажена координация между различными подразделениями ООН и более эффективно работают механизмы сбора и передачи данных. Этими процессами руководит Специальный координатор Джейн Холл Лут.

Например, разработана система, позволяющая не допустить того, чтобы виновные сотрудники одного из учреждений ООН были наняты на работу в каком-то другом подразделении. Создана также специальная база данных, благодаря которой можно отследить, какую поддержку получают пострадавшие от сексуального насилия. Кроме того, все сотрудники системы ООН обязаны пройти специальный тренинг.

Одним из ключевых направлений стратегии Генерального секретаря в области борьбы с сексуальной эксплуатацией стало учреждение должности Защитника прав пострадавших. На нее была назначена Джейн Коннорс из Австралии. Ее задача – стать «голосом» жертв сексуального насилия, которые переживают огромную боль, живут в страхе, им угрожают, от них отказываются семьи, они становятся изгоями в собственных общинах. Джейн Коннорс также помогает представителям ООН на местах внедрить подход, ориентированный на защиту интересов жертв. Она взаимодействует с государственными органами, гражданским обществом и национальными юридическими и правозащитными организациями для того, чтобы создать сеть поддержки пострадавших и обеспечить им правовую защиту. С этой целью она уже дважды побывала в Центральноафриканской Республике, а также в Гаити, Иордании, Ливане и Южном Судане. Защитники прав потерпевших также были назначены в тех местах, откуда в 2016 году поступило наибольшее количество заявлений о сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах.

Средства на проекты по поддержке пострадавших от сексуального насилия поступают из недавно созданного целевого фонда. На 2018 активы фонда составляли 2 млн долларов. Глава ООН Антониу Гутерриш призывает государства-члены ООН пополнять фонд.

Сотрудничество с государствами, поставляющими контингенты в миротворческие миссии ООН, – один из важнейших элементов стратегии по борьбе с сексуальной эксплуатацией. Организация не имеет права привлечь виновных к уголовной ответственности, она может лишь депортировать их с места службы и – с недавнего времени – удержать зарплату, которая направляется в целевой фонд поддержки пострадавших. Наказание виновных – дело пославших их государств. Они также обязаны обеспечить соответствующую подготовку военнослужащих и полицейских, которых отправляют служить под флагом ООН.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил о необходимости укреплять уже действующие меры и механизмы и твердо придерживаться принципа «абсолютной нетерпимости» по отношению к сексуальным посягательствам со стороны сотрудников ООН, который он провозгласил, как только вступил в должность главы ООН: «Давайте заявим в один голос: мы не потерпим, чтобы кто бы то ни было совершал сексуальные надругательства, подвергал людей сексуальной эксплуатации или оправдывал подобные действия. Мы никому не позволим замалчивать эти преступления, „прикрываясь” именем Организации Объединенных Наций».