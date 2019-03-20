В Ташкенте установят флагшток высотой 57 метров

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на высоте 57 метров будет установлен государственный флаг Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба администрации столицы.

«Сегодня в 15:00 на пересечении улиц Мирзо Улугбек и Махтумкули в Ташкенте будет установлен государственный флаг Республики Узбекистан на высоте 57 метров», – говорится в сообщении.

В честь весеннего праздника Навруз на этой территории будет открыт и так называемый Бродвей, а также будет введен в эксплуатацию музыкальный фонтан.

В мероприятии примет участие хоким города Ташкента Джахонгир Артикходжаев.

Напомним, что в Узбекистане в прошлом году на площади «Дружбы народов» перед одноимённым Дворцом был установлен 65-метровый флагшток с самым большим в стране флагом размером 12×25 метров.