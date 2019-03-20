В Туркменабате построят две клиники

CA-NEWS (TM) - На видеоселекторном совещании 19 марта хяким Балканского велаята Язтаган Гылыджов представил на рассмотрение президента проекты клиник, которые планируется построить в городе Туркменбаши, сообщает госинформагентство ТДХ.

Многопрофильная клиника будет рассчитана на 400 мест, а клиника инфекционных болезней – на 100 мест.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов представленные проекты медицинских центров одобрил и потребовал от хякима держать под контролем вопросы обеспечения высокого качества работ на новостройках и своевременной сдачи их в эксплуатацию.

Медицинские учреждения построят частные предприятия «Ussat Inžener» и «Çeper Gurluşyk». Начать строительные работы поручено в марте 2019 года и сдать объекты с полной готовностью к эксплуатации в июле 2021 года.