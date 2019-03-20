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  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголы выиграли $10 тыс. на фестивале в Саудовской Аравии

CA-NEWS (MNG) -  19 завершился фестиваль национальных культур и искусства «World folk vision», который организован в столице Саудовской Аравии – в городе Эр-Рияд. Были определены победители среди которых монгольская певица протяжной песни С.Цогтсайхан получила награду «Этно-хит», модельеры компании «Монгол костюмс», которые представили национальные костюмы, завоевали гран-при в категории «Этно-фейшн» и денежную премию в $10 тыс, сообщает Montsame.

Также в категории борьбы «гюлеш» борец с государственным титулом «сокол» Д.Анар стал победителем и выиграл денежную премию в сумме 10 тыс. ам.долларов. Второе место в этом турнире занял монгольский борец Д.Серик. В категории борьбы «сирым» борец Б.Бат-Орших получил серебряную медаль.

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