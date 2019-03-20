Навруз отметили в штаб-квартире ЮНЕСКО

CA-NEWS (UZ) - 19 марта в штаб-квартире Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже состоялось торжественное празднование Навруза, совместно организованное постоянными представительствами Узбекистана, Азербайджана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

В мероприятии приняли участие более 400 человек, в том числе руководство ЮНЕСКО, представители официальных, культурно-гуманитарных кругов Франции, главы дипломатических миссий иностранных государств, сообщила пресс-служба МИДа.

Перед началом мероприятия Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле отметила, что Навруз является одним из древнейших праздников на Земле, символизирующих начало весны, пробуждение природы и обновление. Эта многовековая традиция свидетельствует о разнообразии и уникальности национальных культур, входящих в сферу компетенции ЮНЕСКО.

Профессор Парижского института по политическим наукам Шарбону Таджбахш, поздравив узбекистанцев с Наврузом, отметила: «С Узбекистаном ассоциируется богатая культура региона. Такие исторические города, как Самарканд, Бухара и Хива, представляющие собой жемчужины мирового культурного наследия, их уникальные памятники, а также современное развитие вызывают огромный интерес у многочисленных туристов, желающих посетить эти древние места. На этом фоне гостеприимность населения является дополнительным и немаловажным фактором, который делает республику привлекательным мировым туристическим центром».

Гости мероприятия были ознакомлены с традициями празднования Навруз в Узбекистане, богатым культурно-историческим наследием страны.