РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕС оштрафовал Google на $1,7 млрд за нарушение антимонопольных правил

CA-NEWS (CA) -  Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,69 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.

«Это препятствовало тому, чтобы конкуренты размещали свои поисковые объявления на этих сайтах. Мы оштрафуем Google на €1,49 млрд за нарушение», — говорится в сообщении ЕК.

В июле прошлого года Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи.

В конце июня 2017 года Еврокомиссия также оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поскольку поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Н.Назарбаев перед объявлением об отставке провел телефонный разговор с В.Путиным
  • Глава Warner Bros. ушел в отставку из-за сексуального скандала
  • В Казахстане для решения проблем женщин создали курултай Aruana
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×