ЕС оштрафовал Google на $1,7 млрд за нарушение антимонопольных правил

CA-NEWS (CA) - Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,69 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.

«Это препятствовало тому, чтобы конкуренты размещали свои поисковые объявления на этих сайтах. Мы оштрафуем Google на €1,49 млрд за нарушение», — говорится в сообщении ЕК.

В июле прошлого года Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за "нарушение антимонопольных правил ЕС" и "незаконные ограничения" для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи.

В конце июня 2017 года Еврокомиссия также оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поскольку поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.



