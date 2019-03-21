Что известно о семье К-Ж.Токаева и какие у него полномочия?

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 20 марта возглавил Казахстан. Он вступил в должность главы государства после того, как президентские полномочия сложил Нурсултан Назарбаев. Что известно о семье нового президента Казахстана - в материале Ca-News и Tengrinews.kz.

Отец Кемель Токаев - известный журналист и фронтовик. Он родился в 1923 году в Каратальском районе Талдыкорганской области.

В 18 лет он ушел на фронт. За проявленное мужество имеет два ордена Отечественной войны и множество других боевых наград. После тяжелого ранения молодой сержант вернулся в родной Казахстан и поступил на филологический факультет Казахского государственного университета имени Кирова.

*Кемель Токаев

После окончания университета Кемель Токаев решил работать в журналистике. Параллельно он писал книги, и в 1954 году вышло его первое творение "Звездный поход". Позже писатель выбрал детективный жанр и сразу получил широкую известность. Его повести и рассказы "Искра", "Таинственный след", "Происшествие в Саргабанде" с трудом доставались читателю и переходили из рук в руки. Кемель Токаев написал много других острых, захватывающих сюжетов. В 1966-77 годы работал главным редактором "Ведомостей Верховного Совета КазС.

Мать - Турар Шабарбаева, работала педагогом в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

Первую леди Казахстана зовут Надежда Давыдовна Токаева. Известно, что у пары есть сын - Тимур Токаев. Ему сейчас 35 лет. Он защитил ученую степень кандидата политических наук в Дипломатической академии МИД России. Известно, что Тимур Токаев - предприниматель в нефтяной сфере. Кроме того, Тимур Токаев возглавляет благотворительный фонд имени своего деда - Кемеля Токаева.

Будущий политик Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате, столице на тот момент Казахской ССР.

Окончив в 1970 году среднюю школу № 25 Токаев переезжает в Москву. Там он поступает в МГИМО МИД СССР, где на 5-м курсе направлен на полугодовую преддипломную практику в Посольство СССР в КНР.

В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР. Был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур.

С 1979 по 1983 годы работал старшим референтом, атташе, третьим секретарем министерства иностранных дел СССР. В разные годы работал секретарем министерства иностранных дел СССР.

С 1993 по 1994 годы был заместителем министра иностранных дел РК.

В 1994-1999 годы – министр иностранных дел РК.

В 1999 году был заместителем премьер-министра РК.

С 1999 по 2002 годы – исполняющий обязанности премьер-министра, премьер-министр РК.

В 2002-2003 годы – государственный секретарь - министр иностранных дел Республики Казахстан.

С 2003 по 2007 годы был министром иностранных дел РК.

В 2007-2011 годы – депутат, председатель Сената Парламента РК третьего созыва.

С 2011 года по 2013 год - заместитель генерального секретаря ООН, глава Европейского отделения ООН в Женеве.

16 октября 2013 года избран спикером Сената Парламента.

19 марта 2019 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий и и.о обязанности главы государства согласно Конституции стал Касым-Жомарт Токаев.

20 марта 2019 года Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана до очередных выборов в апреле 2020 года.

Полномочия К-Ж.Токаева на посту президента:

Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК - Елбасы Жанибек Арынов отмечает, что полномочия президента Токаева определяются Конституцией Казахстана.

"С вступлением Касым-Жомарта Токаева в должность исполняющего обязанности президента Казахстана можно с уверенностью констатировать, что начался новый этап в развитии страны. Президент Токаев будет находиться на посту Президента до проведения президентских выборов.

Важно отметить, что основной курс развития страны и во внутренней политике, и во внешней не будет сильно меняться, наоборот, будет обеспечена преемственность всех инициатив и программ, которые начинались до этого.

Что касается деятельности и полномочий Президента Токаева, они главным образом будут определяться Конституцией Республики Казахстан. III раздел Конституции полностью посвящен деятельности Президента.

Например, в качестве президента Касым-Жомарт Токаев будет определять основные направления внутренней и внешней политики страны и представлять Казахстан внутри страны и в международных отношениях; он является символом и гарантом единства народа и государственной власти, а также обеспечивает функционирование всех ветвей государственной власти. Все эти пункты обозначены в Статье 40 Конституции РК.