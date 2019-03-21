В Туркменистане в честь праздника Новруз помилованы более 2 тыс.человек

CA-NEWS (TM) - 20 марта президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 2028 осужденных граждан, сообщает госинформагентство ТДХ.

Глава государства поручил генеральному прокурору Батыру Атдаеву освободить помилованных уже в ближайшее время, а хякимам велаятов (областей), этрапов (районов) и городов обеспечить их работой.

По данным сайта Turkmen.news, из колонии строгого режима MR-K/16 в г. Байрамали на свободу вышли 390 человек, а из колонии строгого режима AH-K/6 в Теджене – 51 осужденный.

«Источники редакции уточнили, что свободу обрели, в основном, осужденные за убийство и лица, на которых судом был наложен финансовый иск», – уточняет издание.