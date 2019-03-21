Шавкат Мирзиёев поздравил нового президента Казахстана с вступлением в должность

- Узбекистан, политика
- 10:53, 21 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - 20 марта состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В начале беседы Шавкат Мирзиёев искренне поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность Президента Казахстана, пожелав ему дальнейших успехов на высоком государственном посту.В ходе беседы главы двух государств подчеркнули важность полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокую благодарность за искренние пожелания и готовность к продолжению активного диалога на высшем уровне.
В завершение разговора главы государств обменялись искренними поздравлениями по случаю весеннего праздника Навруз и подтвердили обоюдную решимость укреплять отношения дружбы, добрососедства и доверия, а также наращивать широкомасштабное сотрудничество на благо двух братских стран и народов, в интересах мира и процветания всего региона.