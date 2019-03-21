Шавкат Мирзиёев поздравил нового президента Казахстана с вступлением в должность

CA-NEWS (UZ) - 20 марта состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В начале беседы Шавкат Мирзиёев искренне поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность Президента Казахстана, пожелав ему дальнейших успехов на высоком государственном посту.

В ходе беседы главы двух государств подчеркнули важность полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокую благодарность за искренние пожелания и готовность к продолжению активного диалога на высшем уровне.

В завершение разговора главы государств обменялись искренними поздравлениями по случаю весеннего праздника Навруз и подтвердили обоюдную решимость укреплять отношения дружбы, добрососедства и доверия, а также наращивать широкомасштабное сотрудничество на благо двух братских стран и народов, в интересах мира и процветания всего региона.