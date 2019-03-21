РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан упрощает въезд в страну для граждан Ирана, ЮАР и САР Сянган

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан разрешил держателям паспортов Ирана, ЮАР и специального административного района Сянган (КНР) получать электронные визы. Это предусмотрено в соответствующем указе президента Узбекистана, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Этим же документом предоставлено право получать вид на жительство в Узбекистане при условии приобретения ими недвижимого имущества: в Ташкенте и Ташкентской области - от 400 тыс долларов; в Самаркандской, Бухарской, Хорезмской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях – от 200 тыс долларов; в остальных регионах – от 100 тыс долларов.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава КНБ Карим Масимов о Назарбаеве: Это - великий человек. Напишу о нем книгу
  • ЕС оштрафовал Google на $1,7 млрд за нарушение антимонопольных правил
  • The Walt Disney Company приобрела активы корпорации 21st Century Fox за $71 млрд
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×