Узбекистан упрощает въезд в страну для граждан Ирана, ЮАР и САР Сянган

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан разрешил держателям паспортов Ирана, ЮАР и специального административного района Сянган (КНР) получать электронные визы. Это предусмотрено в соответствующем указе президента Узбекистана, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Этим же документом предоставлено право получать вид на жительство в Узбекистане при условии приобретения ими недвижимого имущества: в Ташкенте и Ташкентской области - от 400 тыс долларов; в Самаркандской, Бухарской, Хорезмской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях – от 200 тыс долларов; в остальных регионах – от 100 тыс долларов.