АБР впервые профинансировал частную монгольскую компанию

CA-NEWS (MNG) - Азиатский банк развития и монгольская компания Tenuun Gerel Construction 21 марта подписали кредитное соглашение на сумму 18,7 млн долларов для проекта солнечной электростанции мощностью 15 мегаватт, сообщает ARD.



Строительство солнечной электростанции "Бухуг" началось в мае 2018 года и было завершено в декабре.

"Наша компания стала первой монгольской частной компанией, которая получила финансирование от АБР", - сообщил директор компании Tenuun Gerel Construction Сухбаатарын Одбаатар.

"Изначально данная солнечная элекстростанция строилась за счет средств нашей компании. Сегодня мы заменили деньги, потраченные на строительство станции, на низкопроцентный кредит от АБР", - сказал он.

Солнечная электростанция начала поставлять электроэнергию в центральную энергосистему Монголии с начала этого года. Она может вырабатывать 29,3 млн кВт электроэнергии в год, добавил С.Одбаатар.

В настоящее время в Монголии около 18 процентов электроэнергии вырабатывается за счет возобновляемых источников энергии. К 2030 году Монголия планирует получать 30% электроэнергии в общем энергобалансе от альтернативных источников - ветровых и солнечных электростанций.