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  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистанцев после Навруза ждет повышение цен на мобильный интернет

CA-NEWS (TJ) -  Мобильные компании опубликовали на своих сайтах предупреждение о том, что с 27 марта ожидается повышение тарифов на интернет-услуги компаний.

«Доводим до Вашего сведения, что на основании Распоряжения Антимонопольной службы от 4 марта 2019 года, за № 31 «О тарифах электрической связи», с 27.03.2019 будут произведены изменения в стоимости тарифов и услуг компании. Более подробная информация будет дополнительно представлена на сайте», - указывается на сайте компании «Babilon-m».

В мобильных компаниях «АП» сообщили, что в течение следующей недели новые тарифы будут опубликованы на официальный сайтах компаний.

По словам источника, поскольку в данный момент мобильные компании выступают исполнительным субъектом, то смс-уведомления о повышении тарифов абонентам они отправлять не будут.

Ранее сообщалось, что согласно распоряжению Антимонопольной службы, тарифы на мобильный интернет поднимутся в два раза, а на телефонные звонки и NGN в 10 раз.

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