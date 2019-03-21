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  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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К-Ж.Токаев провел совещание и ряд переговоров в Акорде

CA-NEWS (KZ) -  20 марта в Акорде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с руководством администрации президента. В совещании приняли участие руководитель администрации, его заместители, а также помощники президента Казахстана. состоялось совещание с участием руководства администрации президента, говорится на сайте Акорды.

В ходе совещании были рассмотрены вопросы реализации внутренней и внешней политики, социально-экономического развития, а также обеспечения безопасности и деятельности правоохранительных органов.

Также Токаев провел ряд встреч с премьер-министром А.Маминым, госсекретарем Б.Сагинтаевым, главой МВД Е.Тугрумбаевым, главой Минобороны Н.Ермекбаевым и главой Нацбанка Е.Досаевым.

20 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром страны Аскаром Маминым.

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В ходе встречи президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущем социально-экономическом развитии страны и результатах работы Правительства за два месяца текущего года.

Согласно представленным данным, рост промышленного производства в январе-феврале составил 2,7%, сельского хозяйства – 3,6%, строительства - 2,0%, сферы услуг – 3,9%. Наблюдаются тенденции улучшения во многих отраслях экономики.

Также состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с государственным секретарем Бакытжаном Сагинтаевым.

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В ходе встречи главе государства было доложено о текущей деятельности консультативно-совещательных органов при президенте, а также представлена информация о ходе подготовки к празднованию национальных и государственных праздников.

Касым-Жомарт Токаев поручил государственному секретарю обеспечить надлежащий контроль исполнения всех поручений, озвученных на Съезде партии "Нұр Отан", и в рамках реализации стратегических программ и инициатив.

20 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым.

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Глава государства заслушал отчет о текущей деятельности ведомства, а также принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в стране.

Кроме того, Ерлан Тургумбаев доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реформирования органов внутренних дел, в том числе о подготовке к проведению внеочередной аттестации личного состава министерства.

20 марта состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с министром обороны Нурланом Ермекбаевым.

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В ходе встречи глава государства был проинформирован о текущем состоянии Вооруженных сил страны, а также стратегических направлениях деятельности министерства.

Нурлан Ермекбаев доложил президенту Казахстана о принимаемых мерах по повышению обороноспособности и обеспечению армии вооружением.

20 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым.

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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и состоянии золотовалютных резервов страны.

В ходе встречи главе государства было доложено о результатах и дальнейших мерах по реализации денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции и предотвращение спекулятивных операций с обменным курсом тенге.

По итогам встречи президент Казахстана поручил председателю Национального обеспечить стабильность ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка.

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