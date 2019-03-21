Узбекистан планирует совместно с Турцией построить ТЭС

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в сотрудничестве с компанией «Cengiz Enerji Sanayiive Ticaret A.Ş.» из Турции планируется строительство тепловой электростанции комбинированного цикла мощностью 240 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

В Министерстве энергетики на днях состоялась встреча министра энергетики Алишера Султанова и других участников переговоров с делегацией во главе с Учредителем, председателем правления «Cengiz Holding» Мехметом Дженгизом.

По итогам встречи между Минэнерго и «Cengiz Energy» подписано Соглашение по реализации проекта по строительству ТЭС комбинированного цикла мощностью 240 МВт на условиях Государственно-частного партнерства.

Местом строительства тепловой электростанции комбинированного цикла выбран Каганский район Бухарской области вблизи Куйимазарского водохранилища.

Тепловая электростанция, работающая на природном газе, включает в себя две газовые турбины производства GE (США) и одной паровой турбины производства Siemens (Германия).

Основные условия соглашения по реализации проекта «Строительство ТЭС 240 МВт в Бухарской области Республики Узбекистан» между Минэнерго и «Cengiz Enerji Sanayiive Ticaret A.Ş.» были подписаны 19 февраля т.г.

Строительство электростанций позволит покрыть потребность данного региона в электрической энергии.