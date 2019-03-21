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  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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"Шествие Наурыз" прошло в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  В день весеннего равноденствия, когда оживает природа и окружающий мир наполняется красками весны, празднование Наурыза в Алматы открылось праздничным "Шествием Наурыз". Сегодня 21 марта на площадке перед Казахским государственным цирком в 10.00 был дан старт праздничному шествию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В рядах костюмированного парада, олицетворяющего дух природы, праздник весны и историю казахского народа приняли участие работники организаций культуры, представители национально-культурных центров, студенты и преподаватели ВУЗов, беркутчи, заводчики казахского тазы, горожане – всего около 2000 человек.

Прошествовав по проспекту Абая до проспекта Аблайхана, участники проследовали вниз до улицы Кабанбай батыра и дошли до Государственного академического театра оперы и балета им. Абая.

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В акимате также напомнили, что 21-22 марта пройдет международный форум "Наурыз в центре Азии", с участием гостей – историков, культурологов, деятелей культуры, общественных деятелей из Азербайджана, России, Турции, Эстонии, Испании, Великобритании, Германии и Японии. Встреча на форуме позволить ученым, артистам и общественным деятелям из разных стран глубже узнать историю Наурыза, традиции и фольклор народов Востока.

Круглый стол пройдет 21 марта в Музее национальных музыкальных инструментов имени Ыхласа в 16.30 часов.

22 марта на площади Астана пройдет гала-концерт "Ұлы даланың - Ұлы күні", в котором примут участие отечественные звезды эстрады. А 23 марта там же сольный концерт дадут народные любимцы - группа МузАРТ.

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