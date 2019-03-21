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  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев и К-Ж.Токаев принимают участие в праздновании Наурыза на территории EXPO (фото)

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Наурызом и благословил молодоженов, передает Tengrinews.kz.

Нурсултан Назарбаев на праздничное мероприятие "Наурыз мейрамы" пришел вместе с новым президентом Касым-Жомартом Токаевым. Праздник проходит на территории этноаула у монумента 25-летия Независимости Казахстана.

В этно-ауле установлено 17 юрт, некоторые из них представлены как юрты-музеи. Здесь же жители и гости столицы могут отведать баурсаки, плов и другие вкусности. Также можно посмотреть демонстрацию казахских национальных обрядов, насладиться театрализованными представлениями, айтысом и концертами с участием звезд казахстанской эстрады и ведущих творческих коллективов города.

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