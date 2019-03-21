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  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рахмон высоко оценил вклад Назарбаева в развитии таджикско-казахстанских отношений

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел накануне телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым, сложившим свои президентские полномочия.

Президент Таджикистана поблагодарил Н. Назарбаева за многолетнее плодотворное сотрудничество и выразил удовлетворение тем, что казахстанский лидер продолжит свою созидательную деятельность на политической арене на благо братского народа Казахстана и региона в целом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Таджикистан высоко оценил вклад Нурсултана Назарбаева в процессе налаживания и развития таджикско-казахстанских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.

«Во многом благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике межгосударственные отношения Таджикистана и Казахстана всегда имели высокую динамику развития и отрадно, что сотрудничество двух стран сегодня достигло уровня стратегического партнёрства», – подчеркнул президент Таджикистана.

Рахмон выразил свою готовность и в дальнейшем продолжить взаимодействие с ним в таком созидательном ключе.

Эмомали Рахмон также отметил, что всегда будет рад видеть Нурсултана Назарбаева – своего верного друга и брата – в Таджикистане.

Напомним, 19 марта текущего года Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента Казахстана и передал президентство председателю сената казахстанского парламента Касым-Жомарт Токаеву.

Накануне, 20 марта Токаев официально вступил в должность президента Казахстана, а председателем сената стала Дарига Назарбаева.

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