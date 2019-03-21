В Ташкенте приготовят 7 тонн сумаляка
- Узбекистан, общество
- 13:18, 21 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 29 и 30 марта в “Central Park” имени Мирзо Улугбека будет приготовлено 7 тонн сумаляка.
Гостей ждёт музыкальная и развлекательная программа, а также угощение любимым народным лакомством, приготовленным опытными поварами.
Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма, Ассоциация поваров Узбекистана и Компания Coca-Cola Uzbekistan.