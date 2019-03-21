В Туркменистане объявлен весенний призыв на военную службу

CA-NEWS (TM) - 20 марта президент и Верховный главнокомандующий вооруженными силами Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас отслуживших солдат и призыве в армию новобранцев, сообщает Хроники Туркменистана.

Кроме того, глава государства распорядился в торжественной обстановке поощрить отличников боевой и общественно-гуманитарной подготовки.