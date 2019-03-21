Узбекистанка победила в международном конкурсе женщин-предпринимателей под эгидой Всемирного банка и ООН

CA-NEWS (UZ) - Саида Юсупова, директор консалтингового агентства из Ташкента, стала одним из победителей международного конкурса среди женщин-предпринимателей, организуемом ежегодно при поддержке Группы Всемирного банка и ООН.

Международный конкурс «Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) и женщина» проводиться ежегодно с целью демонстрации вклада женщин-предпринимателей в различных странах мира в решение глобальных социальных-экономических и экологических проблем.

В конкурсе участвуют женщины, владеющие или руководящие микропредприятиями со штатом менее девяти сотрудников и годовым оборот менее 100.000 долл. США.

Для участия в конкурсе 2019 года было подано более 1200 заявок от женщин-предпринимателей со всего мира. По итогам рассмотрения заявок авторитетное жюри присудило победу узбекистанке Саиде Юсуповой, основателю и директору консалтингового агентства Green Business Innovation из Ташкент, и индианке Вандана Сури, руководителю стартап-проекта TaxShe из Бангалора.

Победители были определены на основании вклада их организаций в реализацию конкретных социально-экономических и экологических задач, обозначенных в рамка ЦУР, а также долгосрочного влияния и результативности их бизнес-проектов для местных сообществ, отметили в представительстве ВБ в Ташкенте.

Green Business Innovation под руководством Саиды Юсуповой оказывает консультационные услуги по вопросам изменения климата, энергосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии, информационных технологий и инноваций, участия женщин в технологических проектах и социального предпринимательства.

Саида и Вандана расскажут о деятельности своих организаций и результатах их бизнес-проектов на церемонии награждения, которая состоится 11 апреля в рамках весенних встреч Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда в г. Вашингтоне.