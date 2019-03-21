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  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Стамбуле автобус врезался в пешеходов — есть пострадавшие

CA-NEWS (CA) -  В Стамбуле пассажирский автобус врезался в пешеходов 21 марта, сообщает Haberler.

ДТП произошло в районе Беязит. Автобус, подъезжая к остановке общественного транспорта, внезапно потерял управление и врезался в пять автомобилей. Следом за этим он въехал в остановку.

На данный момент известно о пострадали несколько человек, однако их число не уточняется. Раненых доставили в больницу на машинах скорой помощи, некоторым оказали помощь на месте. Других подробностей о происшествии пока нет.

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