В Стамбуле автобус врезался в пешеходов — есть пострадавшие

CA-NEWS (CA) - В Стамбуле пассажирский автобус врезался в пешеходов 21 марта, сообщает Haberler.



ДТП произошло в районе Беязит. Автобус, подъезжая к остановке общественного транспорта, внезапно потерял управление и врезался в пять автомобилей. Следом за этим он въехал в остановку.

На данный момент известно о пострадали несколько человек, однако их число не уточняется. Раненых доставили в больницу на машинах скорой помощи, некоторым оказали помощь на месте. Других подробностей о происшествии пока нет.