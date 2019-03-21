Против МТС подали классовый иск из-за дела в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Американская юридическая фирма Rosen Law подала классовый иск к ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС). К нему могут присоединиться все инвесторы, которые приобретали ценные бумаги российской компании в период с 19 марта 2014 года по 7 марта 2019 года, говорится в сообщении Rosen Law.

Как сообщает "Интерфакс", претензии связаны с антикоррупционным расследованием деятельности МТС в Узбекистане, по итогам которого, как было объявлено 7 марта, оператор выплатит американским властям суммарно $850 млн.

Rosen Law утверждает, что МТС утаила от инвесторов информацию о вовлечении компании в коррупционные схемы, в рамках которых было выплачено взяток на $420 млн, а также скрывала от рынка масштаб возможных последствий расследования.

Регуляторы США вели антикоррупционное расследование в отношении МТС в связи с бизнесом оператора в Узбекистане с 2014 года. По утверждению американских властей, МТС, VEON (ранее Vimpelcom Ltd.) и Telia использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для многомиллионных взяток структурам, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана, для выхода на телекоммуникационный рынок страны. VEON заплатил в 2016 году по итогам расследования $795 млн штрафа, Telia Company - $965 млн.

В 2016 году МТС вышла из бизнеса в Узбекистане, продав местному правительству 50,01% в операторе Universal Mobile Systems (UMS) за символический $1. Таким образом, после возвращения на рынок Узбекистана в 2014 году МТС не проработала до своего окончательного ухода из страны и двух лет. Ранее МТС уже лишалась узбекского бизнеса - в 2012 году "дочка" оператора "Уздунробита", в то время лидер на узбекском рынке связи с абонентской базой 9,3 млн человек, была лишена лицензий. В конце 2014 года МТС подписала мировое соглашение с властями об урегулировании всех взаимных претензий. В итоге МТС получила 50,01% UMS, а ГУП "Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения" (структура Госкомсвязи Узбекистана) - 49,99%. СП работало на инфраструктуре и оборудовании бывшей "дочки" МТС "Уздунробита".

Справка

Классовый иск (class action) - иск от неограниченного круга владельцев ценных бумаг публичной компании к самому эмитенту, его руководству или членам совета директоров. Эта практика получила наиболее широкое распространение в США, на классовых исках специализируется множество юридических фирм. Rosen Law - один из лидеров этого сегмента рынка. Основанием для подачи классового иска может стать любое событие, негативно повлиявшее на капитализацию компании.

Классовые иски в связи с расследованием деятельности в Узбекистане получал и другой оператор: еще в 2015 году несколько юридических фирм, включая Rosen Law, инициировали процесс против Vimpelcom.