Президент Таджикистана принял участие в карнавале Навруз (фото)

- Таджикистан, общество
- 15:01, 21 марта 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали 21 марта приняли участие в «Карнавале Навруза», который был впервые проведен в столице, сообщает пресс-служба главы государства.
Эмомали Рахмон перед началом торжественной культурной программы выступил с речью и поздравил всех участников и народ Таджикистана с Международным праздником Навруз.
«Карнавал Навруза», проходящий в Душанбе, олицетворяет собой лучшие традиции Навруза, соответствующие духу периода независимости в Таджикистане, и доставляет народу много новых радостей, основу которых составляют мир, стабильность и национальное единство", - отметил Эмомали Рахмон.
«Карнавал Навруза» в целом состоял из 13 различных культурно-развлекательных разделов, в нем в целом приняли участие свыше 24 тысяч человек, которые продемонстрировали все традиции праздника древнего таджикского народа, отмечает "Азия-Плюс".
Первый раздел «Карнавала Навруза» начался со «Вступления», когда участники вышли на площадь с грандиозными конструкциями «Живые ворота» и символом «Огонь».
Другим разделом праздничной программы был «Трон Джамшеда», который символизировал древнюю историю Навруза.
Другие традиционные символы Навруза такие, как «Вестники Навруза» — журавли, ласточки и бабочки, которые приносят добрую весть о наступлении весны, были включены в программу «Карнавала Навруза» и привлекли всеобщий интерес.
В разделе «Наступление весны» наперсницы «Весны» исполнили танец феи и этим придали празднику особое величие.
Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20190321/emomali-rahmon-prinyal-uchastie-v-dushanbinskom-karnavale