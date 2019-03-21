Президент Таджикистана принял участие в карнавале Навруз (фото)

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали 21 марта приняли участие в «Карнавале Навруза», который был впервые проведен в столице, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон перед началом торжественной культурной программы выступил с речью и поздравил всех участников и народ Таджикистана с Международным праздником Навруз.

«Карнавал Навруза», проходящий в Душанбе, олицетворяет собой лучшие традиции Навруза, соответствующие духу периода независимости в Таджикистане, и доставляет народу много новых радостей, основу которых составляют мир, стабильность и национальное единство", - отметил Эмомали Рахмон.

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«Карнавал Навруза» в целом состоял из 13 различных культурно-развлекательных разделов, в нем в целом приняли участие свыше 24 тысяч человек, которые продемонстрировали все традиции праздника древнего таджикского народа, отмечает "Азия-Плюс".

Первый раздел «Карнавала Навруза» начался со «Вступления», когда участники вышли на площадь с грандиозными конструкциями «Живые ворота» и символом «Огонь».

Другим разделом праздничной программы был «Трон Джамшеда», который символизировал древнюю историю Навруза.

Другие традиционные символы Навруза такие, как «Вестники Навруза» — журавли, ласточки и бабочки, которые приносят добрую весть о наступлении весны, были включены в программу «Карнавала Навруза» и привлекли всеобщий интерес.

В разделе «Наступление весны» наперсницы «Весны» исполнили танец феи и этим придали празднику особое величие.