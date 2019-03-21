Южная Корея начинает переходить на автомобили с водородными двигателями

CA-NEWS (CA) - Сеул объявил о начале политики "водородной экономики", которая сосредоточена на продвижении экологически чистых автомобилей и топливных элементов, передает ARD.

В рамках кампании по борьбе с загрязнением воздуха власти Южной Кореи намерены начать активное внедрение автомобилей и спецтехники, использующей водородные и электрические двигатели. По всей стране также появится большое количество автобусов, а затем и поездов, работающих на водороде. Об этом следует из материалов министерства земельных ресурсов и транспорта Южной Кореи, которые были предоставлены ведомством депутату Юн Гван Соку в рамках парламентского запроса.

Как следует из документа, одним из главных и весьма радикальных шагов станет перевод всех грузовиков, строительной спецтехники и прочих особых транспортных средств на водородные и электрические двигатели, отказавшись от использования двигателей, работающих на бензине и дизеле. Завершить полный перевод на водород и электричество этих машин планируется к 2035 году.

С целью осуществления этих планов правительство Республики Корея примет меры, чтобы владельцы старых грузовиков постепенно отказывались от них, закупая те, которые работают на водороде или электричестве.

По стране же будет развернуто строительство сети водородных заправок, а также будет значительно увеличено количество станций для зарядки электромобилей. Кроме того, начет действовать программа финансовой поддержки тем, кто будет закупать соответствующие автомобили.

Аналогичный "переход на водород" планируется осуществить и в отношении общественного транспорта. Речь идет в первую очередь о городских автобусах. К 2022 году в Южной Корее планируется вывести на маршруты городов две тысячи автобусов, работающих на водороде.

Параллельно в Корее будет вестись работа по разработке и внедрению поездов, использующих водород. Согласно планам министерства транспорта, к 2022 году должны будут завершены все необходимые исследования и создание опытных образов, а с 2025 года начнется коммерческое внедрение "водородных поездов".

Данные меры, которые потребуют немалых финансовых вливаний, признаны правительством Кореи неизбежными. Они являются частью комплексного плана мер, направленных на снижение объемов выброса вредных примесей в атмосферу. За последние годы проблема чистоты воздуха в Южной Корее стала очень остро. Хотя значительная часть "воздушной грязи" приходит из Китая, но существенна доля выбросов имеет корейское происхождение. Внедрение водородных и электрических автомобилей позволит резко сократить выбросы.

Кроме того, в рамках этой же программы правительство РК начнет установку очистителей воздуха в школах, детских садах, некоторых общественных зданиях. В возводимых новых жилых домах также будут предусмотрены очистители воздуха. Чтобы снизить расходы на их установку и обслуживание, для подобных зданий будет введены льготные тарифы на электричество.

Напомним, в Южной Корее на данный момент производится только одна модель легкового водородного автомобиля — Hyundai Nexo.