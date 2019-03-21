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  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Популяция сайгаков в Монголии резко сократилась

CA-NEWS (MNG) -  По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) Монголии, к концу 2018 года в Монголии насчитывалось всего лишь 3800 монгольских антилоп-сайгаков, находящихся под угрозой исчезновения, что на 40 процентов ниже, чем в прошлом году. Об этом 21 марта сообщил директор программы "Сохранение экосистемы пустыни Гоби" Всемирного фонда дикой природы Монголии Доржгурхэмийн Батболд, передает ARD.

По его словам, популяция сайгаков в Монголии в течение многих лет была очень нестабильной. Это напрямую было связано с тем, что ряд факторов, включая инфекционные заболевания, неблагоприятные погодные условия и браконьерство негативно повлияли на рост её численности популяций.

Благодаря постоянным усилиям WWF Монголии и фонда MAVA, популяция антилоп-сайгаков выросла до 14 тысяч особей к 2016 году, добавил он. Однако сочетание вспышки чумы мелких жвачных животных и экстремальной зимней погоды, известной как "дзуд" в 2017 году резко сократили популяцию до 5 тыс. особей.

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