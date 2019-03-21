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  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев назначил управляющего делами президента

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Баттакова Ерлана Еркиновича Управляющим делами Президента РК, освободив от временного исполнения обязанностей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Баттаков Ерлан родился 9 октября 1969 года в Караганде. В 1992 году окончил Карагандинский политехнический институт. В 1997 году - РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан.

Трудовой стаж:

· Стажер-исследователь кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института (1992-1995);

· Главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ «Алатау Инвест» (1995-1996);

· Специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ Управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан (1996);

· Главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО «Продовольственная контрактная корпорация» (1996-2007);

· Заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан (2007-2008);

· Заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2010);

· Заведующий финансово-экономическим отделом Управления делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);

· Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (09.2012-04.2017);

· Первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (04.2017-03.2019);

· Временно исполняющий обязанности Управляющего делами Президента Республики Казахстан (с 20.03.2019)

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