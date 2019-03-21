РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сторонники и противники переименования столицы Казахстана устроили драку

CA-NEWS (KZ) -  Сторонники и противники переименования столицы Казахстана устроили потасовку около здания мэрии Астаны, ее пресекли полицейские, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на площади, где проходят традиционные праздничные гуляния по случаю празднования Наурыза.

Официальных комментариев пока нет, однако, по словам очевидца, около 20 человек задержали.

Накануне новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламентарии приняли соответствующие поправки в конституцию, а депутаты местного маслихата (представительный орган власти) поддержали решение.

После этого в социальных сетях распространились призывы прийти к зданию мэрии на мирный митинг и выступить против переименования. Также в интернете появилась онлайн-петиция, авторы которой выступают против переименования столицы Казахстана без народного обсуждения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане появится экстренная служба для глухонемых
  • The Walt Disney Company приобрела активы корпорации 21st Century Fox за $71 млрд
  • В Ферганской области задержан девятиклассник, подозреваемый в изнасиловании 2-летней девочки
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×