Сторонники и противники переименования столицы Казахстана устроили драку

CA-NEWS (KZ) - Сторонники и противники переименования столицы Казахстана устроили потасовку около здания мэрии Астаны, ее пресекли полицейские, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на площади, где проходят традиционные праздничные гуляния по случаю празднования Наурыза.

Официальных комментариев пока нет, однако, по словам очевидца, около 20 человек задержали.

Накануне новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламентарии приняли соответствующие поправки в конституцию, а депутаты местного маслихата (представительный орган власти) поддержали решение.

После этого в социальных сетях распространились призывы прийти к зданию мэрии на мирный митинг и выступить против переименования. Также в интернете появилась онлайн-петиция, авторы которой выступают против переименования столицы Казахстана без народного обсуждения.