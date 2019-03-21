Турция готова поддержать исламские научные школы в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Турецкая сторона готова поддержать исламские научные школы в Узбекистане.

Об этом заявил посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр в ходе встречи с председателем Комитета по делам религий Джасуром Акрамовым и председателем Управления мусульман Узбекистана, муфтием Усманхоном Алимовым.

По его словам, за последние два с половиной года отношения между Узбекистаном и Турцией поднялись на новый уровень, сложились многосторонние отношения и достигнуты договоренности в политической, экономической и социальной сферах.

«Центр исламской цивилизации в Узбекистане, Международная исламская академия, международные исследовательские центры и научные школы акиды начали свою работу», - отметил посол.

Он также сообщил, что готов содействовать укреплению материально-технической базы этих школ и дальнейшему развитию их информационно-ресурсных центров. Стороны также обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием сотрудничества в религиозной и образовательной сферах, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.