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  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Турция готова поддержать исламские научные школы в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Турецкая сторона готова поддержать исламские научные школы в Узбекистане.
Об этом заявил посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр в ходе встречи с председателем Комитета по делам религий Джасуром Акрамовым и председателем Управления мусульман Узбекистана, муфтием Усманхоном Алимовым.

По его словам, за последние два с половиной года отношения между Узбекистаном и Турцией поднялись на новый уровень, сложились многосторонние отношения и достигнуты договоренности в политической, экономической и социальной сферах.
«Центр исламской цивилизации в Узбекистане, Международная исламская академия, международные исследовательские центры и научные школы акиды начали свою работу», - отметил посол.

Он также сообщил, что готов содействовать укреплению материально-технической базы этих школ и дальнейшему развитию их информационно-ресурсных центров. Стороны также обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием сотрудничества в религиозной и образовательной сферах, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

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