Президент Узбекистана принял участие в торжественном мероприятии по случаю Навруза

- Узбекистан, общество
- 17:32, 21 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 21 марта торжественное праздничное мероприятие состоялось в новом ледовом комплексе “Humo Arena”.
Церемонию открыл президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, сообщили местные СМИ.
Глава государства поздравил соотечественников и иностранных гостей с праздником Навруз. "Сегодня на этой замечательной арене мы собрались поздравить наш народ с праздником Навруз. Мы поздравляем наших граждан с этим праздником. Наши самые искренние пожелания адресованы нашему народу", — отметил Мирзиёев.
Праздник продолжился концертной программой.
В торжественном мероприятии приняли участие представители государственных и общественных организаций, члены парламента и правительства, соотечественники, плодотворно трудящиеся в различных сферах, представители дипломатического корпуса, осуществляющего свою миссию в стране.
Празднества по случаю Навруза проходят также в Республике Каракалпакстан, во всех областных и районных центрах, селах и аулах.