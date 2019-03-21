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  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял участие в торжественном мероприятии по случаю Навруза

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 21 марта торжественное праздничное мероприятие состоялось в новом ледовом комплексе “Humo Arena”.

Церемонию открыл президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, сообщили местные СМИ.

Глава государства поздравил соотечественников и иностранных гостей с праздником Навруз. "Сегодня на этой замечательной арене мы собрались поздравить наш народ с праздником Навруз. Мы поздравляем наших граждан с этим праздником. Наши самые искренние пожелания адресованы нашему народу", — отметил Мирзиёев.

Праздник продолжился концертной программой.

В торжественном мероприятии приняли участие представители государственных и общественных организаций, члены парламента и правительства, соотечественники, плодотворно трудящиеся в различных сферах, представители дипломатического корпуса, осуществляющего свою миссию в стране.

Празднества по случаю Навруза проходят также в Республике Каракалпакстан, во всех областных и районных центрах, селах и аулах.

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