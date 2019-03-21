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  21 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Паром с туристами перевернулся в Ираке: 45 человек погибли (видео)

CA-NEWS (CA) -  В Ираке перевернулся туристический паром "аль-Джазира", на борту которого находились десятки людей, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности страны. На данный момент известно о 45 погибших. По данным телеканала Al-Sumaria, тридцать человек удалось спасти.

Трагедия произошла в районе аль-Габат в Мосуле, большинство пассажиров - женщины и дети. "По первоначальным данным основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина - повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула", - уточнил собеседник агентства. Поисковая и спасательная операции продолжаются.

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