Паром с туристами перевернулся в Ираке: 45 человек погибли (видео)

CA-NEWS (CA) - В Ираке перевернулся туристический паром "аль-Джазира", на борту которого находились десятки людей, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности страны. На данный момент известно о 45 погибших. По данным телеканала Al-Sumaria, тридцать человек удалось спасти.

Трагедия произошла в районе аль-Габат в Мосуле, большинство пассажиров - женщины и дети. "По первоначальным данным основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина - повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула", - уточнил собеседник агентства. Поисковая и спасательная операции продолжаются.

Tens of Iraqis feared dead after a ferry carrying more than one hundred people sank near #Mosul pic.twitter.com/ki7MaH9KcE