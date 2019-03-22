В Узбекистане в Навруз сотрудники БПИ занимались взысканием долгов за комуслуги

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Бюро принудительного исполнения 21 марта, в день празднования Навруза проводили рейды по взысканию долгов за коммунальные услуги.

Жители и предприниматели из города Самарканда, Кушкупирского района Хорезмской области и Музрабадского района Сурхандарьинской области пожаловались на то, что в праздничный день сотрудники БПИ ходили по домам, требуя незамедлительно погасить задолженность по комуслугам.

В тоже время, сами сотрудники БПИ недовольны тем, что их заставляют работать по праздникам.

Как говорит владелец небольшого магазина в Кушкупирском районе Хорезмской области, сотрудники Бюро принудительного исполнения (БПИ) в праздничный день потребовали от него выплатить долги, накопившиеся за электричество.

​– В праздничные дни банки не работают, поэтому я не смог выполнить требование сотрудников БПИ. Я сказал им, что после праздника оплачу долги, но в ответ они начислили мне пеню, – говорит предприниматель.

Владелец парников из Самарканда говорит, что в день празднования Навруза сотрудник БПИ явился к нему вместе с сотрудником банка и потребовал срочно погасить долг за газ.

​– У меня есть два парника, в одном из них я выращиваю помидоры, в другом ​– огурцы. Сейчас у нас сезон. Время, когда товар уходит, а деньги не приходят. У меня накопился небольшой долг за газ. Явившийся ко мне сотрудник БПИ начал настаивать, чтобы я сегодня же оплатил весь долг. Он привел с собой сотрудника банка. Мне пришлось выплатить долг, заняв денег у знакомых. Я просил его дать мне время до 24 марта, но он наотрез отказался, – говорит собеседник.

Один из сотрудников БПИ говорит, что ему и самому надоело в праздничные дни ходить по домам людей с требованием погасить долги за коммунальные услуги.

– Мы тоже хотим в праздничные дни сидеть дома вместе с семьей. Однако по приказу руководства Центрального аппарата Бюро принудительного исполнения вынуждены проводить рейды. Люди злятся на нас. Если вы слышали, недавно избили двух сотрудников БПИ за то, что они взыскивали долги в праздничные дни. Нам надоело работать в праздничные и выходные дни, – сетует сотрудник БПИ.

Представитель Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана признал, что сотрудники ведомства работают в праздничные дни, но вместе с тем опроверг информацию о том, что это происходит в принудительном порядке.

– Наши сотрудники по собственному желанию вышли на работу. Однако все это временно и связано с большим количеством накопившихся долгов населения. Кроме того, за работу в праздничные дни нашим сотрудникам начисляется дополнительная зарплата, – сказал представитель БПИ.

Аналогичный ответ наш репортер получил и в Самаркандском областном отделении БПИ. По словам представителя областного отделения ведомства, все сотрудники написали расписки о готовности работать в праздничные дни.

Принуждение к выполнению работы в выходные и праздничные дни противоречит трудовому законодательству Узбекистана.