Минтруда Узбекистана создало чрезвычайную группу в связи с угрозой безопасности узбекским мигрантам в Якутии

CA-NEWS (UZ) - Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана создало чрезвычайную группу в связи с угрозой безопасности узбекским мигрантам в Республике Саха (Якутия).

«На сегодняшний день в Республике Саха осуществляют трудовую деятельность 11250 граждан Узбекистана. Сотрудники министерства связались с представителем узбекской диаспоры в Якутии Тошпулатом Едгоровым. По предоставленной информации, на сегодняшний день ситуация некритичная, жизни и здоровью наших соотечественников ничего не угрожает. Несмотря на это, представитель диаспоры призывает не терять осторожность и не посещать места массового скопления людей без необходимости», – говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Также ситуация находится под пристальным надзором представителя Агентства по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений в Российской Федерации Саиднумона Мансурова. По его сообщениям, ситуация в Республики Саха стабилизировалась.

Напомним, возникновению напряженности в городе предшествовало заявление полиции о том, что 16 марта этого года был задержан 23-летний гражданин Кыргызстана, подозреваемый в том, что он похитил и изнасиловал 36-летнюю местную жительницу.

На фоне сообщений о погромах во вторник в Якутске приостановили работу многие предприятия, владельцами и работниками которых являются выходцы из стран Центральной Азии. Также во вторник не вышли на маршрут по меньшей мере 80 автобусов, водителями которых, как правило, работают мигранты из Центральной Азии.

17 марта около 200 участников акции протеста пришли в центральную часть Якутска, требуя депортации трудовых мигрантов из Центральной Азии. 18 марта около пяти тысяч человек собрались на стадионе, выражая недовольство предполагаемым преступлением.

По данным Прокуратуры Республики Саха (Якутия), в 2018 году против половой неприкосновенности и половой свободы личности зарегистрировано 273 преступления. Непосредственно изнасилований было 48. По первой категории иностранцы совершили 4 преступления, но сколько из них было непосредственно изнасилований, информации нет.