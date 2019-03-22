Во время празднования Навруза в Андижане 16-летний подросток погиб, упав с качелей

CA-NEWS (UZ) - В парке отдыха в Андижанском районе одноименной области 16-летний подросток умер, упав с качелей. По словам очевидцев, трагедия произошла 17 марта во время праздничных мероприятий в честь Навруза, на которых присутствовал глава района.

О смерти 16-летнего жителя села «Чувама» О.Ш., наступившей в результате падения с качелей, сообщил один из очевидцев произошедшего.

"Глава района Улугбек Исамидинов проводил в парке отдыха праздничные мероприятия, посвященные Наврузу. Трагедия произошла приблизительно в 5 часов вечера. Трое-четверо детей катались на качелях, неожиданно один из них упал. После падения он поднял голову и в это время качели, вернувшись, сильно ударили его по голове. В результате, качели вскрыли череп ребенку. Он скончался на месте," ​– говорит собеседник.

Глава Андижанского районного отдела культуры и спорта Халида Хатамова назвала случившееся «несчастным случаем». По словам чиновницы, качели в парке отдыха были установлены с соблюдением всех правил техники безопасности, а в марте прошлого года прошли обязательный технический осмотр.

"Трое-четверо мальчишек залезли на качели сверху, думая, что могут и так покататься. Однако существуют правила катания на качелях. Мы проверили, качели прошли техосмотр в марте 2018 года," – сказала Халида Хатамова.

Парк отдыха находится напротив здания РОВД Андижанского района. Однако в районной милиции отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что в настоящее время идет расследование.