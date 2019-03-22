В Душанбе начато расследование по факту избиения женщины сотрудником милиции

CA-NEWS (TJ) - Сафарбек Сатторов, сотрудник спецподразделения МВД Таджикистана, допрошен в связи с избиением им женщины в центре Душанбе.

Источник в правоохранительном ведомстве Таджикистана сообщил Радио Озоди, что установлена личность сотрудника милиции, который судя по выложенным в Сети видеосюжетам, избивал женщину.

«Сафарбек Сатторов является сотрудником спецподразделения МВД. В беседе со следователями он пояснил, что женщина кричала во весь голос и когда он пытался успокоить ее, набросилась на стража порядка. Сатторов признал, что не выдержал и дал женщине пощечину», - сказал источник.

По словам собеседника, избитая женщина - 33-летняя Мадина Шамсова, жительница джамоата Рохати района Рудаки, страдает психическим заболеванием.

Уголовное дело по факту избиения сотрудником милиции женщины пока не возбуждено. Решение об этом будут принято после завершения внутренней проверки.

Ранее пресс-секретарь МВД РТ Умарджони Эмомали сообщил, что начато расследование по факту избиения сотрудником милиции неизвестной женщины.

Два коротких видеосюжета об избиении неизвестной женщины предположительно инспектором ГАИ появились на одной из страниц в Фейсбуке 21 марта и вызвали бурное негодование пользователей. На одном из видео видно, что женщина закрывая руками лица просит: «не бей!», а мужчина в милицейской форме и жезлом в руках дает ей несколько пощечин. Очевидцы говорят сотруднику милиции, что женщина – душевнобольная, но страж порядка никого не слушает.

На втором видео запечатлена сцена, как женщина кричит, лежа на земле, а сотрудник милиции старается поднять ее.

Автор видео из группы «Мы – таджикистанцы» в Фейсбуке сообщает, что избиение произошло недалеко от здания Министерства обороны Таджикистана.

Источник в УМВД по г. Душанбе сказал, что по поручению главы ведомства начато расследование происшествия. «Избиение произошло на территории района Исмоили Сомони. Нам известно, что мужчина в видео – инспектор ГАИ. Другими подробностями пока не располагаем.Начато расследование, о результатах обязательно сообщим», - сказал источник.