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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Екатеринбурга задержали гражданина Узбекистана за попытку вывезти $19 тыс

CA-NEWS (UZ) -  Таможенники аэропорта Кольцово задержали пассажира рейса Екатеринбург ‒ Ташкент, который пытался вывезти в багаже крупную сумму, не задекларировав ее.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, у гражданина Узбекистана нашли 19 тысяч долларов. «Инспекторам пассажир рассказал, что это его доход от работы на буровой скважине. А о том, что пассажирам с суммами более 10 тысяч долларов необходимо заполнять декларацию в «красном коридоре», он не знал. Таможенники изъяли у мужчины 9 тысяч долларов – это сумма, которая превышает разрешенный беспошлинный лимит. Дальнейшую судьбу денег решит суд», ‒ сообщили в пресс-службе ведомства.

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