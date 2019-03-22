В аэропорту Екатеринбурга задержали гражданина Узбекистана за попытку вывезти $19 тыс

CA-NEWS (UZ) - Таможенники аэропорта Кольцово задержали пассажира рейса Екатеринбург ‒ Ташкент, который пытался вывезти в багаже крупную сумму, не задекларировав ее.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, у гражданина Узбекистана нашли 19 тысяч долларов. «Инспекторам пассажир рассказал, что это его доход от работы на буровой скважине. А о том, что пассажирам с суммами более 10 тысяч долларов необходимо заполнять декларацию в «красном коридоре», он не знал. Таможенники изъяли у мужчины 9 тысяч долларов – это сумма, которая превышает разрешенный беспошлинный лимит. Дальнейшую судьбу денег решит суд», ‒ сообщили в пресс-службе ведомства.