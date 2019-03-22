МТС заявила, что будет защищать свои интересы в США по делу о «взятках в Узбекистане»

CA-NEWS (UZ) - Российский оператор МТС заявляет, что будет защищать свои интересы в рамках коллективного иска, поданного против компании в США и касающегося претензий инвесторов, которые обвиняют ее в незаконных действиях в Узбекистане.

"МТС заявляет, что против компании и некоторых ее менеджеров был подан коллективный иск в окружной суд штата Нью-Йорк в США. Компания рассматривает обвинения и намерена защищать свои интересы", - говорится в документе, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам (SEC).

Кроме того, в компании не исключают возможности подачи ответных жалоб, сообщает ТАСС.

Ранее в суд штата был подан иск от группы лиц, которые требуют компенсировать им ущерб в результате незаконных, по их мнению, действий МТС в Узбекистане. В частности, компания обвиняется в том, что она якобы дезинформировала общественность в ситуации с расследованием властей США в отношении деятельности оператора в Узбекистане. Это, по мнению истцов, оказывало прямое влияние на финансовое положение компании. Таким образом, МТС обвиняют в нарушении норм США, которые регулируют поведение публичных компаний на рынке.

Об "узбекском деле"

В марте МТС заключил мировое соглашение с американскими регуляторами и выплатит суммарно $850 млн по так называемому узбекскому делу.

Минюст США утверждал, что Vimpelcom и МТС использовали сеть подставных компаний и фиктивных контрактов о консультационных услугах, чтобы предоставлять взятки близким родственникам президента Узбекистана Ислама Каримова в обмен на доступ к телекоммуникационному рынку страны.

МТС в конце 2014 года безвозмездно получил 50,01% в уставном капитале Universal Mobile Systems (оператор UMS, "дочка" МТС в Узбекистане), после урегулирования претензий и подписания мирового соглашения с правительством Узбекистана, которое в 2012 году отозвало лицензию у предыдущей "дочки" МТС - "Уздунорбита". При этом в августе 2016 года МТС продал всю свою долю в UMS за $1 ЦРРТ, однако в компании подчеркивали, что данное решение не связано с расследованием минюста США.