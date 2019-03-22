Артиллеристы российской военной базы в Таджикистане провели боевые стрельбы на полигоне Ляур

CA-NEWS (TJ) - Российские военные отработали задачи по охране и обороне критически важных объектов в ходе совместных учений вооруженных сил России и Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе центрального военного округа РФ.

В рамках учения таджикистанские и российские военнослужащие совместно отрабатывают вопросы взаимодействия в единой тактической обстановке: отражение нападения условного врага, его блокирование и уничтожение.

Учения продлятся до 22 марта 2019 года. В них участвуют около 700 российских и 150 таджикистанских военнослужащих. Из техники задействовано более 150 единиц военной техники и другого вооружения, например, реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили высокой проходимости «Урал».

Напомним, что что 201-ая российская база — это крупнейшее воинское соединение Вооружённых сил РФ за рубежом, которое будет находится на территории Таджикистана до 2042 года.