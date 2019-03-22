Президент Татарстана по приглашению главы Таджикистана стал почетным гостем праздника Навруз

CA-NEWS (TJ) - Президент Татарстана Рустам Минниханов стал почетным гостем таджикского праздника прихода весны Навруз. Посетить торжество в Нуреке главу республики пригласил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы РТ.

Рустам Минниханов присоединился к празднованию после ознакомления с выставкой народных ремесел. Эмомали Рахмон представил гостя таджикскому народу, и собравшиеся поприветствовали его аплодисментами.

«Наши народы связаны многовековыми узами дружбы. Это отражается и в доброй традиции отмечать праздник Навруз, который возник тысячи лет назад и проникнут любовью к жизни», — сказал президент Таджикистана.

Президент Татарстана в дружеской беседе поблагодарил Эмомали Рахмона и народ Таджикистана за организацию праздника и теплый прием. «Для нас нынешний визит в Таджикистан — это символ расширения связей между нашими народами и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Россией и Таджикистаном», — отметил президент РТ.

Навруз отмечается 21 марта иранскими и тюркскими народами.