Мигрант из Таджикистана получил 15 лет тюрьмы за развращение детей в Калуге

CA-NEWS (TJ) - Ранее судимый 38-летний гражданин Таджикистана признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении трех девочек 7 и 8 лет.

Как сообщается на сайте СУ СК России по Калужской области, в мае прошлого года мужчина работал строителем в одном из частных домов Калуги. Вскоре он познакомился с тремя соседскими девочками. Преступник поиграл с детьми в мяч, угостил конфетами, а затем пригласил в новый дом. Там мужчина обнажался перед девочками и делал непристойные предложения. Девочки рассказали о поведении мужчины родителям, но злоумышленник успел скрыться.

В начале июня прошлого года мужчина был задержан сотрудниками полиции на территории Московской области. Суд приговорил извращенца к 15 годам лишения свободы.