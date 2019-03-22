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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мигрант из Таджикистана получил 15 лет тюрьмы за развращение детей в Калуге

CA-NEWS (TJ) -  Ранее судимый 38-летний гражданин Таджикистана признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении трех девочек 7 и 8 лет.

Как сообщается на сайте СУ СК России по Калужской области, в мае прошлого года мужчина работал строителем в одном из частных домов Калуги. Вскоре он познакомился с тремя соседскими девочками. Преступник поиграл с детьми в мяч, угостил конфетами, а затем пригласил в новый дом. Там мужчина обнажался перед девочками и делал непристойные предложения. Девочки рассказали о поведении мужчины родителям, но злоумышленник успел скрыться.

В начале июня прошлого года мужчина был задержан сотрудниками полиции на территории Московской области. Суд приговорил извращенца к 15 годам лишения свободы.

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