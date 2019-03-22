В Атырау погиб полицейский, спасая девушку от суицида

CA-NEWS (KZ) - Полицейский погиб в Атырау, спасая девушку, прыгнувшую с моста в реку Урал. Информация о происшествии размещена в Instagram-аккаунте atyrauoil.official.

Инцидент произошел поздним вечером 21 марта около 23.00. По рассказам очевидцев, девушка пыталась покончить с собой, прыгнув с моста. Полицейский бросился за ней, чтобы спасти. Девушку спасти удалось, полицейский погиб.

Как стало известно редакции Atpress, 21 марта, около 22 часов с центрального автомобильного моста через реку Жайык (Урал) упал или спрыгнул человек.

В считанные секунды на место прибыл полицейский патруль, откуда вышли два сотрудника и прыгнули в воду. В полной темноте первым до тонувшего человека подплыл 25-летний сержант полиции. Ему удалось удержать на плаву человека, которым оказалась женщина. Второй полицейский подплыл на бревне и перехватил девушку.



Как рассказали очевидцы, вскоре подплыла лодка спасателей, которые взяли на борт женщину и одного полицейского. За несколько минут до этого, сержант полиции, который до последнего момента поддерживал женщину в воде, потерял силы и ушел под воду. Как сообщил заместитель акима города Атырау Улыкбек Тналиев, спасенную женщину доставили в одну из больниц города, где она была помещена в реанимационное отделение. На месте происшествие работали все оперативные и спасательные службы. Около часу ночи тело полицейского было найдено в водах реки Урал, не далеко от места трагедии.