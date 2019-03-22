Жители Намангана решили попасть в «Книгу рекордов Гиннеса» c 7-тонным сумаляком (видео)

CA-NEWS (UZ) - Жители Намангана решили попасть в «Книгу рекордов Гиннеса», приготовив на праздник Навруз 7-тонный сумаляк.

Специально для этого из Ташкента был привезен огромный казан, отлитый на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.

Приготовленный сумаляк разделили на 10 тысяч порций, и раздали в качестве угощения в основном воспитанникам детских домов, а также малоимущим семьям, сообщили местные СМИ.

Сумаляк - весеннее лакомство Навруза, вкусное и полезное блюдо, которое восстанавливает силы и дарит бодрость, утраченную за зиму. Сумаляк имеет многовековую историю и занимает почетное место на богатом дастархане Навруза. Существует несколько версий о том, что означает само слово «сумаляк» («сумалак», «суманак», «сумелек»). «Сума» - в древнетюрском словаре трактуется как «запаренная для солода пшеница/ячмень», а «лакс» - «пшеничная мука».