Почему К-Ж.Токаев не может участвовать в президентских выборах в Казахстане и какие шансы на победу у К.Масимова? - политолог

CA-NEWS (KZ) - Транзит власти в Казахстане не завершился. Он только стартовал. Его продолжительность зависит, как от плана и настроений его автора и главного действующего Нурсултана Назарбаева, так и от поведения ключевых акторов и ряда субъективных факторов, пишет политолог Талгат Калиев в своем Telegram-канале.

Фигуры

Становится очевидным вовлеченность в процесс официально возглавившего страну Касым-Жомарта Токаева, ставшей вторым лицом в государстве Дариги Назарбаевой, получившего накануне смены верховного главнокомандующего генеральские погоны Карима Масимова и назначенного непосредственно в преддверье транзита премьер-министра Аскара Мамина. Персоне Нурлана Нигматулина в этот период не было уделено никакого заметного внимания, что интуитивно позволяет его вывести за круг распорядителей транзита и ключевых акционеров власти. Однако это обстоятельство не лишает его субъектности и не исключает из числа политических акторов.

Роль и функциональные возможности каждого из персонажей не равновесны. Более того, в сложившихся условиях неизбежно развитие естественной конкуренции между участниками процесса, обусловленной стремлением каждого к обеспечению жизненного пространства и балансированием наступления более активных партнеров. Это первый и наиболее типичный фактор, преследующий коллективные властные конструкции и чаще всего приводящий к его разрушению. Тем более, что акторы объединены не добровольной волей, а отобраны верховным арбитром в лице перешедшего в статус Лидера нации Нурсултана Назарбаева. То есть, связаны не обязательствами не взаимного характера, а к лицу определившему их статус и местоположение в текущий исторический момент. Это является первым риском конструкции.

Судя по выбранному сценарию передачи верховной власти, он носит незавершенный характер и предусматривает вариативность ключевых параметров и дальнейшего алгоритма - от технических вопросов, касающихся календарных и процедурных тонкостей, до концептуальных, затрагивающих судьбы непосредственных участников процесса.

Это позволяет прогнозировать развертывание конфликтов внутри системы уже в краткосрочной перспективе, целью которых будет вытеснение отдельных участников с последующей реконфигурацией сил в пользу инициатора конфликта. Выражаясь простыми словами, активные участники будут стремиться найти «слабое звено» и заменить его другим равнозначным, но собственным ставленником. Данный процесс будет сопровождаться апеллированием к автору конструкции, принуждая его к корректировке сценария.

Одновременно с этим, сам Нурсултан Назарбаев будет осуществлять тестирование эффективности выбранных персонажей, оценивая их по таким взаимоисключающим качествам, как самостоятельность, инициативность и политическая воля, с одной стороны, и дипломатичность, склонность к компромиссам и умение учитывать мнения остальных интересантов, с другой. Поскольку, всеми этими качествами щедро наделен сам от природы и сумел развить их в ходе богатого жизненного пути.

Исходя из этого, очевидно, что сегодня главными претендентами на занятие президентского поста выступают Касым-Жомарт Токаев и Дарига Назарбаева. Именно в данной последовательности. В качестве резервных вариантов можно рассматривать Самата Абиша, Карима Масимова и в наименьшей степени - Аскара Мамина. Это кандидаты первого круга, за пределами которого, так же находятся резервные фигуры, пишет Калиев.

Все детали инициированного транзита - от персон до выбранной даты старта свидетельствует об адекватной оценке Нурсултаном Назарбаевым всех этих рисков. Реализация первого этапа в канун всеобщего праздника и длительных выходных позволяет избежать чрезмерно бурной реакции и обеспечить населению возможность к новым будням воспринять случившееся более осмысленно и без эмоциональной окраски. Именно первая оценка закрепленной после праздников реакции должна будет стать основанием для выбора дальнейшего сценария.

Касым-Жомарт Токаев

На первый взгляд, он ближе всех находится к президентскому креслу, поскольку занимает его в текущий момент в качестве не избранного, но назначенного президента. Этого достаточно не только, чтобы почувствовать вкус власти, но и укрепить позиции, нарастив влияние в органах государственного управления, наладить отношения с бизнес-средой и финансовыми группами, заручиться поддержкой зарубежных кругов, а, при эффективной работе и завоевать популярность среди населения. Все эти задачи достижимы в относительно короткий период.

Препятствием является лишь предусмотренный п.2 ст.41 Конституции РК ценз, четко ограничивающий, что президентом Казахстана может быть избрано лицо, проживающее на территории страны последние 15 лет. В то время как Касым-Жомарт Токаев с марта 2011 по октябрь 2013 года проживал в Женеве в статусе заместителя Генерального секретаря ООН. То есть, проживает в стране лишь неполные 6 лет.

Очевидно, что при отсутствии соответствующих изменений в Основной Закон шансы Касым-Жомарта Токаева попасть в избирательный бюллетень сводятся к минимуму. Однако это не означает, что в определенный момент Елбасы или депутаты Парламента не инициируют соответствующих поправок в Конституцию, тем самым, скорректировав норму, препятствующую Касым-Жомарту Кемелевичу быть зарегистрированным в качестве кандидата в Президенты. Но до этих пор можно не рассматривать данную фигуру в круге потенциальных участников предвыборной гонки.

Следуя данной логике, можно предположить, что нынешнему президенту изначально отведена переходная роль, с целью обеспечения безболезненности и процедурной чистоты многоступенчатого транзитного процесса. В этом формате наличие вышеприведенной нормы является исчерпывающей гарантией его неучастия в следующих выборах и, соответственно, полного соблюдения кулуарных договоренностей, отмечает политолог.

Это же служит иммунитетом для Касым-Жомарта Токаева от потенциальных атак партнеров по транзитной конструкции и претендентов на президентский пост, поскольку в текущих условиях он не является конкурентом по определению.

Карим Масимов

Несмотря на отсутствие его в списке официально замещающих по конституционных фигур, его имя фигурирует в числе потенциальных и наиболее вероятных преемников.

Вероятнее всего, это обусловлено высоким политическим весом и влиянием, обретенным Каримом Кажимкановичем в результате длительного нахождения на ключевых постах и в ближайшем окружении Нурсултана Назарбаева. Даже присвоенный не в традиционно принятый День Вооруженных сил, а в марте генеральский чин подчеркнул особое отношение к теперь уже генералу Масимову теперь уже бывшего президента страны. Причины данного исключения теперь уже стали понятны, Нурсултан Назарбаев сделал это перед уходом с поста верховного главнокомандующего. Что еще больше подчёркивает уровень персоны Карима Масимова.

Между тем, его шансы на президентство следует оценивать через вероятность победы в электоральной кампании. Поэтому, с данной позиции является совершенно неважным занимаемый пост и статус кандидата. Важнее соответствие выдвигаемым к кандидатам законодательным требованиям. В числе которых, свободное владение государственным языком.

Охарактеризовать степень соответствия потенциального кандидата данному требованию сложно, поскольку это можно сделать лишь через профессиональную экзаменацию. Но, следует помнить, что Карим Масимов считается полиглотом. А для владеющего несколькими языками каждый новый дается значительно проще. Кроме того, в соответствующих условиях вполне благополучно сдавали экзамен в ЦИК Гани Касымов и другие кандидаты, не замеченные в особом владении родным языком.

Но это вовсе не означает, что в случае участия Карим Масимов будет основным кандидатом. Он вполне может выступить и спойлером желательного, с одной стороны, способствуя его победе, с другой, чтобы никто не смел упрекнуть новоизбранного в победе над заведомо слабыми противниками.

Но главный вопрос, претендует ли сам Карим Кажимканович на президентский пост? В условиях, когда он не обеспечивает полноты власти и балансируется другими акционерами. Тем более, что нынешний статус позволяет ему обладать равным влиянием при несопоставимо меньшем бремени ответственности за развитие социально-экономической ситуации. Тем более, что в этом случае ему пришлось бы выступать вопреки сценарию Елбасы. Если только подобное предложение не прозвучит из уст непосредственно самого Назарбаева.

Учитывая свойственный Кариму Масимову прагматизм, следует прогнозировать, что синица в руках будет оценена им по-достоинству. Чего не скажешь о достаточно сомнительном журавле в небе, заключил политолог.