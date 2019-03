В результате взрыва на заводе в Китае погибли 44 человека, еще 640 ранены

CA-NEWS (CA) - В Китае произошел взрыв в четверг, 21 марта на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени.

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 44 человек, 32 находятся в критическом состоянии, 58 – в тяжелом состоянии, сообщил на пресс-конференции в пятницу, 22 марта мэр города Яньчэн Цао Лубао.

Местный телеканал CGTN сообщает в Twitter о 44 погибших.

#UPDATE Latest on chemical plant blast in E China:

- 44 killed, 32 fatally injured, 58 critically injured

- 640 received medical treatment

- schools have suspended classes pic.twitter.com/l9ZZwXMJuP