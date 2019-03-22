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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В результате взрыва на заводе в Китае погибли 44 человека, еще 640 ранены

CA-NEWS (CA) -  В Китае произошел взрыв в четверг, 21 марта на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени.

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 44 человек, 32 находятся в критическом состоянии, 58 – в тяжелом состоянии, сообщил на пресс-конференции в пятницу, 22 марта мэр города Яньчэн Цао Лубао.

Местный телеканал CGTN сообщает в Twitter о 44 погибших.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал бросить все усилия на спасение людей и ликвидацию опасности от взрыва на химзаводе, который унес жизни уже 47 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.

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