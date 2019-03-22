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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

CA-NEWS (CA) -  Сотрудники Facebook могли иметь доступ к паролям от аккаунтов нескольких десятков миллионов пользователей социальной сети. Эти данные хранились на внутренних серверах компании в незашифрованном виде, сообщила администрация соцсети в четверг, 21 марта.

"В ходе обычной проверки безопасности в январе мы выяснили, что пароли ряда пользователей хранятся в читаемом формате в наших внутренних системах хранения данных", — сообщили в Facebook.

В компании отметили, что обычно пароли пользователей хранятся в "нечитаемом" для сотрудников виде.

"Эти пароли никогда не были видны никому за пределами Facebook, и на сегодняшний день мы не нашли доказательств, что кто-то в компании неправильно использовал эти данные", — уточнили в соцсети.

Проблема была устранена, в качестве мер предосторожности компания предупредит всех, чьи пароли были обнаружены в открытом виде, говорится в сообщении компании.

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