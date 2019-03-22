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  22 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев поручил перенести повышение зарплат бюджетникам на месяц раньше

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил 22 марта перенести на 1 июня повышение зарплат работникам бюджетной сферы, передает CA-News.

"Поручил правительству перенести повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы с 1 июля на 1 июня 2019 года. Данное решение напрямую повлияет на жизнь более одного миллиона гражданских и государственных служащих", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

Напомним, что в феврале текущего года Нурсултан Назарбаев объявил о повышении зарплат работникам социальной бюджетной сферы на 30% с 1 июля 2019 года.

На эти цели в 2019-2021 годы дополнительно будет выделено 980 миллиардов тенге.

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