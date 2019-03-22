В Петербурге пособница терроризма из Узбекистана пойдет под суд

CA-NEWS (UZ) - Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 39-летняя женщина в период с июня 2016 года по октябрь 2017 года, проживая в Петербурге, отправляла со своего личного банковского счета деньги в Турцию и Азербайджан, предназначенные для проведения террористической деятельности. Средства она получала от различных лиц, в том числе членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Всего было отправлено более полумиллиона рублей ($7,8 тыс).

В Петербурге обвиняемая живет с 2007 года, работала администратором в ТРЦ «Питерленд». Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.