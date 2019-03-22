МВД Таджикистана: Милиционер, который избил женщину в Душанбе, уволен из рядов милиции

CA-NEWS (TJ) - Страж порядка, ставший участником скандального видео, которое распространили в Сети, уволен из рядов сотрудников таджикской милиции. Приказ министра внутренних дел глав об увольнении сотрудника патрульно-постовой службы старшины Сафарбека Махмадсаидзода был подписан вечером 21 марта.

Ролик об избиении сотрудником милиции женщины в центре Душанбе появился в Сети в четверг, 21 марта и вызвал бурю негодования пользователей.

21 марта между сотрудником патрульно-постовой службы старшиной милиции Сафарбеком Махмадсаидзода и 33-летней гражданкой Мадиной Шамсовой произошла словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство, сообщает сайт МВД Таджикистана. В сообщении утверждается, что Мадина Шамсова находилась в нетрезвом состоянии.

Причина увольнения стража порядка – "нарушение требований и приказов по МВД РТ". Последуют ли другие наказания в отношении провинившегося милиционера – пока неизвестно.

Источник в МВД РТ ранее в беседе с Радио Озоди не исключил, что Мадина Шамсова страдает психическим заболеванием.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь правоохранительного ведомства, 21 марта сообщил Радио Озоди, что Сафарбек Махмадсаидзода признал свою вину. "Во время допроса он заявил, что не смог совладеть собой и дал женщине пощечину", - сказал официальный представитель МВД.

Видеосюжеты о рукоприкладстве сотрудника милиции были выложены в Сети и вызвали бурное негодование пользователей. На одном из видео видно, как женщина, закрывая руками лицо, просит: «не бей меня!», но мужчина в милицейской форме дает ей несколько пощечин. Прохожие говорят милиционеру, что женщина – душевнобольная, но страж порядка никого не слушает.

Автор видео - пользователь Фейсбука сообщает, что избиение произошло недалеко от здания Министерства обороны Таджикистана.