Жители приграничных сёл в Ворухе и Аксае вместе отметили древний праздник

CA-NEWS (TJ) - Жители таджикского Воруха и кыргызского Ак-Сая вместе отпраздновали Навруз. Торжественное мероприятие прошло на площади перед школой села Ак-Сай.

Было приготовлено праздничное угощение – суманак (сумелек), другие национальные блюда двух народов, а также прошла ярмарка ремесленников.

Конфликт между жителями Воруха и села Аксай 13 и 14 марта привел к гибели двоих таджикистанцев. Ранения различной степени получили 20 человек, в том числе, двое граждан Кыргызстана.

Государственное управление погранвойск ГКНБ Таджикистана обвинило Кыргызстан в нарушении двустороннего межправительственного протокола, который предусматривал приостановку строительства дороги «Кокташ - Ак-Сай - Тамдык», а председателя сельского совета Ак-Сай Баткенского района Розу Усарову в провоцировании конфликта и разжигании межнациональной розни.

По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык.

По итогам переговоров между официальными делегациями Кыргызстана и Таджикистана 18 марта был подписан протокол по урегулированию ситуации на границе. Властями достигнута договоренность о продолжении строительства дорог Ак-Сай – Тамдык и строительства новой дороги Исфара-Сомониён-Ворух. Стороны договорились открыть дороги Исфара-Ворух на территории Таджикистана и Баткен-Лейлек на кыргызской стороне.

Жители приграничных таджикских и кыргызских сел уже несколько веков вместе отмечают Навруз, праздник прихода весны.