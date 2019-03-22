Какие страны получают наибольший доход от ЛГБТ-туризма? - Bloomberg

CA-NEWS (CA) - Индустрию туризма в Таиланде активно продвигают ЛГБТ (ЛГБТ — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров). В 2018 году иностранцы принесли тайской экономике около $63 миллиардов. По данным международной инвестиционной компании LGBT Capital, выручка от рынка въездного туризма ЛГБТ оценивается примерно в $5,3 миллиарда, что составляет около 8,4 процента индустрии туризма.

Недавно кабинетом министров Таиланда было одобрено законодательство об однополых партнерских отношениях, которое дает ЛГБТ больше прав (однополые браки пока не легализованы). И это неудивительно, индустрия туризма в стране составляет около одной пятой части экономики и растет более быстрыми темпами, чем другие отрасли, отмечает в своей статье Bloomberg.

Так, какие же страны получают наибольшее количество доходов чем Таиланд от ЛГБТ-туристов?

*LGBT Inbound tourism Revenue - доход от въездного ЛГБТ-туризма

*Percentage Share of GDP - доля в ВВП страны от ЛГБТ-туризма (в процентах)

Первую строчку списка Bloomberg возглавляет США, доля дохода от ЛГБТ-туристов в 2018 году составила $24,5млрд, а доля в ВВП 0,13%.

Далее следует страны ЕС – доход от ЛГБТ-туристов увеличил бюджет Испании на $6,1млрд, при этом доля в ВВП составила 0,46%,

в Великобритании доход составил $5,6млрд, а доля в ВВП 0,21%,

в Германии сумма составила $5,2млрд с долей в ВВП 0,14%,

доход Франции составил $5,1млрд, а доля в ВВП 0,21%,

в Италии доход от ЛГБТ-туристов составил $ млрд (ВВП 0,21%),

В конце рейтинга страны Тихоокеанского региона: Китай $4,4млрд (ВВП- 0,04%), в Гонконге показатели дохода составляют $3,8млрд (ВВП - 1,11%), а в Японии $3,3млрд (ВВП - 0,07%).

Согласно данным сайта Nestpick по аренде квартир, Бангкок был признан лучшим городом Азии для ЛГБТ-туристов, опередив Токио, Гонконг и Шанхай. В последние годы Вьетнам и Тайвань предприняли шаги для легализации однополых браков, причем последние разрабатывают законопроект, который может вступить в силу в этом году.