В Минюсте Казахстана объяснили процедуру переименования Астаны

CA-NEWS (KZ) - В Министерстве юстиции Казахстана объяснили процедуру переименования столицы, передает Tengrinews.kz.

"Столицей Казахстана является город Астана. Это установлено статьей 2 Конституции Республики Казахстан. Поправки в Конституцию может внести Парламент на основании статьи 53 Конституции. Это происходит по предложению Президента на совместном заседании Палат Парламента.

Однако Конституцией установлено, что лицо, принявшее на себя полномочия Президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного Президента, не вправе инициировать изменения в Конституцию (статья 48)", - пояснили в Минюсте.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, поправки в Конституцию также могут быть внесены республиканским референдумом (статья 91).

"Предложение о проведении референдума может быть инициировано Парламентом или Правительством. Решение о проведении или об отказе в проведении референдума принимает Президент.

При этом проект изменений и дополнений в Конституцию не выносится на республиканский референдум, если Президент решит передать его на рассмотрение Парламента. Решение Парламента в этом случае принимается в порядке предусмотренном Конституцией в вышеупомянутой статье 53", - сообщили в Министерстве.

"Поправки в Конституцию о переименовании столицы были внесены по вышеописанной процедуре в полном соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан", - добавили в ведомстве.

20 марта 2019 года новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи после принятия президентской присяги предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Cултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Предложение было поддержано Парламентом, а затем и депутатами городского маслихата.

21 марта в СМИ появилась информация, что сторонники и противники переименования столицы Казахстана устроили драку. По неофициальным данным были задержаны 20 человек.